Brexit, Farage: “Gianroberto Casaleggio? Grande persona. Da lui e Grillo nuovo modo di fare politica, ho provato a imitarli” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gianroberto Casaleggio “è stata una Grande persona”. Nel giorno del voto nel Parlamento Ue sull’uscita definitiva del Regno Unito dall’Unione europea, l’eurodeputato dal 1999 e leader del Brexit party Nigel Farage, conversando con i giornalisti nella sua ultima conferenza stampa da Bruxelles, ha parlato dei fondatori del Movimento 5 stelle. “Lui e Beppe Grillo hanno fatto vedere un nuovo modo di fare la politica”, ha aggiunto Farage precisando che ciò che ha “fatto con il Brexit Party è stato di provare a modellare un po’ il partito sulla base di quello che hanno fatto loro due”. E ancora: “Il fatto che online puoi comunicare direttamente con i membri e con i sostenitori, sondare le loro opinioni… penso che quello che hanno fatto in Italia sia geniale. Ed è un po’ triste vedere che cosa sono oggi i Cinque ... ilfattoquotidiano

