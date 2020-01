Brexit, Europarlamento ha approvato l'uscita del Regno Unito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Parlamento Europeo ha approvato con una larghissima maggioranza - 621 voti a favore su 683 partecipanti - l'accordo di recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. A partire dal prossimo 31 gennaio, a 4 anni dalla referendum, il Regno Unito non farà dunque più parte dell'Europa unita dopo 47 anni di appartenenza.Il dibattito che ha preceduto il voto è stato tra i più sentiti di sempre. Il Presidente David Sassoli ha messo fine ai lavori rivolgendo ai colleghi britannici poche e significative parole: "Lasciate l'Ue ma continuerete a far parte dell'Europa. Per questo a tutti i colleghi dico 'arrivederci'. Voglio salutarvi con le parole di Jo Cox, deputata britannica uccisa in campagna elettorale: 'Abbiamo molto più in comune di quanto ci divide'".Helen Joanne "Jo" Cox, per chi non lo sapesse o se lo fosse dimenticato, è stata una parlamentare del Partito Laburista che si schierò con ... blogo

Adnkronos : #Brexit, via libera Europarlamento ad accordo recesso - NosapaiD : Gli ultimi due giorni del Regno Unito nella Ue: anche l’europarlamento approva Brexit - francesconazza3 : RT @tempoweb: Brexit l'Europarlamento vota il divorzio La Gran Bretagna è fuori dall'#UE -