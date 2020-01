Brexit, ecco l’Europarlamento dopo l’addio degli eletti britannici (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Brexit avrà conseguenze rilevanti sulla composizione del Parlamento europeo, anche se non cambierà in modo sensibile gli equilibri e le maggioranze possibili. L'addio dei 73 eurodeputati britannici, a partire dalla mezzanotte del 31 gennaio, non verrà compensato con un numero uguale di nuovi entranti: il totale dei seggi passerà da 751 a 705. Dei seggi lasciati liberi da inglesi, scozzesi, gallesi e nordirlandesi, solo 27 verranno redistribuiti, assegnandoli ai primi dei non eletti a maggio in diversi partiti di 14 paesi. Gli altri 46 seggi vacanti verranno messi "in riserva" in previsione delle adesioni all'Ue di nuovi Stati membri nel prossimo futuro.I 27 nuovi eurodeputati verranno distribuiti fra Francia (5), Spagna (5), Italia (3), Olanda (3), Irlanda (2), e poi uno ciascuno a Polonia, Romania, Svezia, Austria, Danimarca, Slovacchia, Finlandia, Croazia ed Estonia. I tre ... ilfogliettone

