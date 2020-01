Brexit - Anche il Parlamento europeo approva l'accordo con il Regno Unito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nuovo passo in avanti nel processo di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Il Parlamento europeo, a sette giorni dal voto favorevole dei legislatori britannici, ha approvato a larga maggioranza l'accordo di recesso che sancisce l'ormai nota Brexit.Addio il 31 gennaio. L'addio definitivo scatterà alla mezzanotte di venerdì 31 gennaio, ma per alcuni mesi nulla cambierà nei rapporti tra le due sponde della Manica. Dall'1 febbraio inizierà, infatti, un lungo periodo di transizione che Londra e Bruxelles dovranno sfruttare per una nuova tornata di trattative volte a trovare unintesa sui rapporti, soprattutto commerciali, successivi al 31 dicembre 2020. Un accordo dovrà essere raggiunto in dieci mesi, ma sono in molti a pensare che questo lasso di tempo sia insufficiente per raggiungere un adeguato compromesso sulle molte questioni da affrontare. Inoltre, il premier britannico Boris ... quattroruote

