Brexit, accordo approvato da Westminster e dall'Ue (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La Brexit è sempre più vicina. E' arrivata anche la firma della Regina e dell'Unione Europea. Evitato, quindi, il pericolo 'no deal' LONDRA (INGHILTERRA) – La Brexit si 'avvicina'. Dopo il voto del Parlamento, è arrivata anche la tanto attesa firma della Regina che ratifica l'ormai definita uscita del Regno Unito dall'Unione Europea il prossimo 31 gennaio 2020. La certezza c'è stata quando il Parlamento Europeo ha dato il proprio via libera. Confermate quindi le indiscrezioni che non prevedevano particolari problemi in questa vicenda. L'accordo è ormai cosa fatta e dalle 23 di venerdì 31 gennaio 2020 il Regno Unito non farà più dell'Ue. La vittoria di Boris Johnson Sono stati anni 'travagliati' per l'Inghilterra. Il referendum aveva aperto all'uscita dall'Unione Europea ...

