Bonafede è il nuovo capo delegazione M5s nel governo: “Sono onorato” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Guardasigilli Alfonso Bonafede subentra a Di Maio ed è il nuovo capo delegazione per il M5S al governo. “Onorato di questo compito”. I complimenti dei colleghi. Aria (più o meno) nuova anche nel governo dopo le dimissioni Di Maio. Il nuovo numero uno del Movimento Vito Crimi è già al lavoro per risollevare il … L'articolo Bonafede è il nuovo capo delegazione M5s nel governo: “Sono onorato” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

fattoquotidiano : M5s, ministro Bonafede eletto per acclamazione nuovo capo delegazione al governo. Sostituisce Di Maio - msgelmini : Di nuovo in piazza al fianco degli avvocati @CamerePenali per manifestare contro l’abolizione della #prescrizione.… - Ferraresi_V : Alfonso Bonafede è il nuovo capo delegazione! Il suo grande impegno per il Paese e per il MoVimento, e la sua capac… -