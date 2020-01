Bologna, nuove minacce al leader leghista: "Soprattutto spara a Salvini" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Cristina Verdi La scritta con lo spray nero è comparsa su un muro del quartiere Cirenaica, alla periferia di Bologna. La denuncia della Lega: "C'è chi preferisce l'istigazione all'odio e alla violenza alla normale dialettica politica" Nella città patria delle sardine spunta l’ennesima minaccia di morte al leader della Lega. "Soprattutto spara a Salvini" è la frase che è stata impressa con la vernice nera su un muro del rione Cirenaica, alla periferia Est di Bologna. La scritta è comparsa mentre ancora impazzano le polemiche sul blitz al citofono del segretario leghista al Pilastro. Per Gianluca Vinci, segretario del partito in Emilia si tratta "dell’ennesima spregevole minaccia di morte, stavolta nella democratica Bologna, nel rione Cirenaica, dove evidentemente c'è chi preferisce l'istigazione all'odio e alla violenza piuttosto che la normale dialettica politica". "Ci ... ilgiornale

