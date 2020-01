Bologna, episodio del citofono: accertamenti su un carabiniere (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Ci sono novità sull’episodio che ha visto protagonista il leader della Lega Matteo Salvini nella periferia di Bologna. Lo scorso 22 gennaio, l’ex ministro dell’interno si era recato presso una palazzina del quartiere Pilastro, citofonando in un appartamento in cui asseriva ci fossero spacciatori. Un episodio grave che ha portato ad una protesta generale su scala nazionale. Ora, a distanza di circa 10 giorni, l’Arma dei Carabinieri ha annunciato accertamenti su un maresciallo che sarebbe collegato all’episidio. episodio del citofono: accertamenti su un maresciallo Sarebbe stato proprio il militare a mettere in contatto lo staff della Lega con la donna che ha accompagnato Matteo Salvini alla palazzina in questione, la stessa che durante il video, recentemente rimosso da Facebook, affermava con certezza che in quell’appartamento abitasse una famiglia di spacciatori. Al momento ... thesocialpost

