Boeing, bilancio in rosso per la prima volta in 22 anni: sono gli effetti finanziari degli incidenti mortali del 737 Max (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Boeing ha registrato nel 2019 una perdita di 636 milioni di dollari, il primo risultato negativo su base annua dal 1997. La perdita è dovuta alle ricadute finanziarie dei due incidenti del modello 737 Max, pari a oltre 18 miliardi di dollari. In quei due schianti morirono 346 persone, fra cui 9 italiani. Gli incidenti avvennero in Etiopia e in Indonesia. Nel quarto trimestre del 2019 la compagnia aerea ha perso un miliardo di dollari e le entrate sono crollate del 37% a causa della messa a terra del 737 Max. Boeing ha aggiunto altri 9,2 miliardi di dollari agli addebiti per le concessioni alle compagnie aeree che hanno cancellato migliaia di voli Max e costi più elevati relativi alla compensazione, raddoppiando la sua stima del colpo finanziario totale dalla crisi. Le entrate sono crollate a 17,91 miliardi, molto al di sotto delle previsioni di Wall Street, pari a 21,70 miliardi, ... ilfattoquotidiano

