Blake Lively sarà nel reboot di Gossip Girl? La risposta dell’attrice non lascia dubbi (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Blake Lively sarà coinvolta nell'annunciato reboot di Gossip Girl? L'attrice ha interpretato la ricca e bellissima Serena Van Der Woodsen nella serie originale, andata in onda sulla CW dal 2007 al 2012; un ruolo che l'ha lanciata sul grande schermo, permettendole di sbarcare a Hollywood. Durante le riprese del cinecomic Green Lantern ha conosciuto il suo attuale marito, l'attore Ryan Reynolds, da cui ha avuto tre figli (l'ultimo è arrivato quattro mesi fa).Anni dopo la fine di Gossip Girl, HBO Max ha rilanciato il franchise, ordinando un reboot molto diverso dall'originale. Come svelato dallo showrunner Joshua Safran, il nuovo prodotto punta alla modernità tra il mondo dei social network e un'attenzione particolare verso le minoranze. Allo stesso tempo, però, il reboot manterrà una caratteristica originale: la voce narrante, che in ogni episodio di Gossip Girl accompagnava lo ... optimaitalia

