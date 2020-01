Blac Chyna furiosa con Kylie Jenner: “Hai messo a rischio mia figlia!” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Blac Chyna non ha reagito bene alla storia, raccontata da Kylie Jenner in prima persona, del giro nell’elicottero di Kobe Bryant regalato dalla “zia” Kylie a sua figlia Dream. Kylie infatti come regalo per il terzo compleanno della nipotina le aveva offerto il primo viaggio in elicottero, quello di Kobe Bryant appunto, in compagnia dei cuginetti. Si è addirittura rivolta al suo avvocato Blac Chyna, furiosa con Kylie Jenner per aver messo a rischio, secondo lei, la vita di sua figlia Dream. Kylie, lo scorso novembre, come regalo alla dolce nipotina, figlia di Blac Chyna e di suo fratello Robert Kardashian, le aveva offerto il cosiddetto “battesimo dell’aria”, ovvero un giro in elicottero in compagnia dei suoi cuginetti. Un’occasione per guardare le loro case dall’alto e mangiare cupcake con la “testa tra le nuvole”. Dream in ... velvetgossip

xkydshaw : Mado ma Blac Chyna è oscena sembra una bratz uscita male dalla fabbrica -