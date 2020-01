Bimbo di 6 anni svenuto in palestra a Napoli: salvato da polizia e 118 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Un Bimbo è svenuto in palestra a Napoli dopo aver picchiato la testa. Immediato l’intervento del 118: insieme alla polizia, hanno provveduto a trasportare il piccolo in ospedale. Nell’arco di pochi minuti, i soccorritori hanno superato il traffico cittadino e raggiunto il Santobono, evitando il peggio. Bimbo svenuto in palestra a Napoli: la vicenda Un incidente apparentemente comune, eppure ha rischiato molto il piccolo di soli 6 anni che intorno alle 17 di martedì 28 gennaio ha picchiato la testa in palestra. È successo nella struttura di via Domenico Fontana. Dopo lo svenimento, il piccolo è stato trasporto al Santobono, dove è ancora ricoverato. Il bambino ha riportato un trauma cranico. Fortunatamente non è in pericolo di vita: il merito va al tempestivo intervento di ambulanza e polizia. Gli agenti motociclisti, infatti, hanno lavorato per bloccare e deviare il ... notizie

ItalianAirForce : Si è da poco concluso il #TrasportoSanitarioUrgente effettuato da un #Falcon900 dell’#AeronauticaMilitare a favore… - marialetiziama9 : 30 o 40 anni di galera?troppo poco per l’orrore di questi due infami depravati...la pena di morte... è pure troppo… - MarmoAColazione : @Jspeed93 Ma l'intervista è quella di una simpatica canaglia di 10 anni che fa anche molta simpatia quando dice di… -