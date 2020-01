Bild: Raiola ha imposto una clausola rescissoria di 75 milioni al Borussia per Haaland (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Secondo quanto riportato da Bild Mino Raiola e il padre di Haaland hanno lavorato bene per il contratto del giovane attaccante col in Borussia Dortmund. L’agente infatti ha posto come condizione per la firma con il club tedesco l’inserimento di una clausola rescissoria di 75 milioni. La possibilità di Haaland di svincolarsi, però, partirà soltanto dal prossimo anno. L'articolo Bild: Raiola ha imposto una clausola rescissoria di 75 milioni al Borussia per Haaland ilNapolista. ilnapolista

