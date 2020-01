Biella, consigliere Lega guarda foto osè in aula: “Non era sito porno, ma profilo di una collega” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sta diventando un caso nazionale quello di un consigliere della Lega di Biella, Franco Mino, fotografato mentre è intento a guardare sul cellulare la foto di una donna in abiti succinti durante una seduta a Palazzo Oropa in cui si discuteva del piano triennale delle opere pubbliche. Ma il diretto interessato si difende: "La foto è di una colLega del Carroccio di Bergamo apparsa sulla mia bacheca Facebook. Chiedo scusa se per sfortuna non ho aperto la prima pagina di Facebook di una fotografia con un uomo ma io non seguo le tendenze di moda rimango saldamente ancorato alle vecchie tradizioni (uomo, donna; mamma, papà)". fanpage

