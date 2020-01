Berlusconi, “Lega doppiata al Sud. La Destra da sola non può vincere” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Elezioni regionali in Calabria e in Emilia Romagna, l’intervista di Silvio Berlusconi ai microfoni de il Corriere della Sera. La vittoria in Calabria rilancia le ambizioni di Forza Italia, con Silvio Berlusconi che ai microfoni de il Corriere della Sera torna a sottolineare il ruolo fondamentale di Fi come forza moderata in una coalizione spostata a Destra. L’intervista di Silvio Berlusconi al Corriere della Sera: “In Calabria abbiamo doppiato la Lega” Nella prima parte della sua intervista Silvio Berlusconi ha commentato i risultati delle elezioni regionali in Emilia Romagna e in Calabria. “In Calabria c’è stata una vittoria clamorosa di una bravissima candidata espressa da Forza Italia, che rappresenta un segnale di svolta e di riscossa non solo per la sua regione ma per l’intero Mezzogiorno. In Emilia-Romagna si trattava di una sfida antica ... newsmondo

