Berlusconi avverte Salvini: «Lui vince da solo? Non ha istinti suicidi» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) È tempo di bilancio nel centrodestra. Assestato il contraccolpo della sconfitta in Emilia Romagna, torna a parlare Silvio Berlusconi che rivendica la grande vittoria in Calabria: «Direi che Forza Italia è il partito del riscatto del Sud, ma non può essere assolutamente il partito del Sud o del Nord: siamo una importante forza politica nazionale», dice il segretario di Forza Italia in un’intervista al Corriere della Sera. Berlusconi manda poi un avvertimento all’alleato della Lega Matteo Salvini: «Il centrodestra non vince senza un centro liberale, cattolico, garantista e forte che», assicura, «solo noi possiamo far esistere». Il segretario forzista non risparmia critica alla campagna elettorale nella regione rossa: «In Emilia-Romagna la violenta polarizzazione e la personalizzazione dello scontro politico probabilmente hanno scoraggiato gli elettori moderati». Ma sul ... open.online

