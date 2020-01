Berlinale 2020 Elio Germano porta il cinema italiano in Germania, Volevo Nascondermi e Favolacce tra i film in concorso (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Berlinale 2020: Italia protagonista in Germania con Elio Germano. Il pittore Ligabue e i fratelli D'Innocenzo tra i film in concorso cinema italiano protagonista assoluto della Berlinale 2020. Elio Germano nella selezione ufficiale della 70esima edizione con ben 2 titoli. In Germania arriverà la storia di Antonio Costa, conosciuto come il pittore italiano Ligabue, interpretato magistralmente da Elio Germano nel film in concorso “Volevo Nascondermi” regia di Giorgio Diritti. Germano ancora nella selezione ufficiale con “Favolacce” diretto dai fratelli D’Innocenzo, già ampi conoscitori del prestigioso festival tedesco con la presentazione del loro precedente film “La terra dell’abbastanza” nell’edizione 2018. Nella sezione panorama ci sarà “Semina il vento” di Danilo Caputo, nella sezione Generation c’è Palazzo di ... spettacoloitaliano

