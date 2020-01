Bergamo, lutto a Comun Nuovo per la scomparsa della vicesindaco Marisa Aceti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) lutto a Comun Nuovo, in provincia di Bergamo, per la scomparsa della vicesindaco Marisa Aceti, portata via da un male incurabile all'età di 59 anni. Dal 2014 faceva parte della giunta del sindaco Ivan Moriggi e aveva anche la carica di assessore alla Pubblica istruzione, attività culturali e biblioteca. "Marisa era una bella persona, animata da una grande passione civile mai venuta meno anche nell'ultimo periodo segnato dalla malattia", ha ricordato il sindaco di Zanica, Luigi Locatelli. fanpage

