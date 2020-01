Belen Rodriguez sfoggia la forma fisica in slip, stavolta arrivano le critiche (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Belen Rodríguez posta un video in cui indossa gli slip: fan in subbuglio, ma c’è qualcuno che nota qualcosa di strano Belen Rodríguez ogni volta sembra cacciare il suo asso nella manica e non sbaglia un colpo. La splendida argentina sa come far girare la testa ai suoi fan e le piace giocare sul filo del rasoio con loro. Sono molti infatti gli scatti provocanti in cui si mostra in tutta la sua avvenenza. C’è da dire che la ragazza ha classe da vendere e riesce a stendere chiunque anche indossando una tuta da sci con il suo sguardo da cerbiatta. Eppure, un video in slip non può che avere effetti devastanti sul suo pubblico, che rimane letteralmente estasiato di fronte a cotanta grazia. LEGGI ANCHE: DILETTA LEOTTA SU INSTAGRAM: IL CORTEGGIATORE MISTERIOSO VI SORPRENDERÀ Belen Rodriguez, sulle sue curve c’è qualcuno che azzarda qualche ... chenews

