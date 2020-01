Belen Rodriguez e Stefano De Martino pronti per una sitcom - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Serena Granato Secondo un incessante rumor, Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero in procinto di aprire le porte di casa a favore di camera, per la registrazione di una sitcom familiare Un anno fa circa, ufficializzavano il loro ritorno di fiamma. E da mesi, Belen Rodriguez (classe 1984, ndr) e Stefano De Martino (classe 1989, ndr) sono al centro dell'attenzione mediatica, per le news che li vedono protagonisti della loro ritrovata relazione e non solo. I due, infatti, fanno parlare di sé anche per i progetti lavorativi che li vedono coinvolti insieme. Il 2019 per l'ex allievo campano di ballo di Amici si è rivelato un anno molto importante, soprattutto dal punto di vista professionale. De Martino ha recentemente condotto insieme alla modella argentina ben due format su Rai 2, dopo essere approdato sulla stessa rete al timone di Made in Sud. Format per il quale ha ... ilgiornale

