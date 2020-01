Belen e Stefano aprono la loro casa: nuovo progetto per la coppia – VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) A quanto pare Belen Rodriguez e Stefano De Martino sarebbero pronti ad aprire la loro casa a sguardi indiscreti per un nuovo progetto insieme. Solitamente si dice che “la minestra riscaldata non funziona”, un modo di dire che viene applicato a quelle coppie che, dopo una prima separazione, decidono di tornare insieme. Il ritorno di … L'articolo Belen e Stefano aprono la loro casa: nuovo progetto per la coppia – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

gossipblogit : Belen e Stefano De Martino pronti ad aprire la loro casa al pubblico? - zazoomnews : Stefano De Martino e Belen Rodriguez nuovo progetto: ‘aprono la loro casa’ – VIDEO - #Stefano #Martino #Belen… - zazoomblog : Belen e Stefano aprono la loro casa: nuovo progetto per la coppia - #Belen #Stefano #aprono #casa: #nuovo -