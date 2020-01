Beautiful, Una Vita, Il Segreto: cosa succede mercoledì 29 gennaio 2020, anticipazioni (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Terzo giorno della settimana in compagnia di Beautiful, Una Vita e Il Segreto, le tre soap di Canale 5. Scopriamo insieme cosa succederà oggi, mercoledì 29 gennaio 2020, grazie al nostro post che ricapitola tutte le anticipazioni principali. Beautiful, news: Reese saluta Taylor Ieri pomeriggio, Hope (Annika Noelle) ha avuto l’occasione di stringere tra le sue braccia la piccola “Phoebe“, inconsapevole del fatto che la bimba sia la sua Beth. Taylor (Hunter Tylo) ha parlato invece con Brooke (Katherine Kelly Lang) per dirle che, dal suo punto di vista, Hope ha bisogno di farsi seguire da un terapeuta sia per accettare la morte della piccola Beth, sia per non prendere troppo male l’adozione eseguita da Steffy (Jacqueline McInnes Wood). Reese (Wayne Brady) ha comunicato ad un’incredula Zoe (Kiara Barnes) che sta per lasciare Los Angeles al fine di tornare a ... tvsoap

rohandreyar : una cosa interminabile tipo beautiful? - Deepest_roots : @dthbgin saps que a beautiful song tiene una partecita en italiano? snnsnd - TheRealCasa27 : @PBPcalcio Beautiful in confronto era una passeggiata di salute! Pietro l’hai presa sul personale questa trattativa ahahahahaha ?? -