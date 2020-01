Beautiful, anticipazioni USA: THOMAS, qual è la sua prossima mossa? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) THOMAS Forrester, nelle puntate americane di Beautiful, è sempre più indaffarato, impegnato a gestire più fronti di interesse. Stando al comunicato per il 2020, questo dovrebbe essere l’anno della redenzione per il primogenito di Ridge, tuttavia il ragazzo per ora sembra ancora impegnato a manovrare situazioni con l’obiettivo di raggiungere i suoi fini. Il primo scopo è, ovviamente, conquistare Hope Logan. THOMAS continuerà a convincere Steffy a nascondere a Liam le circostanze che hanno portato ad un suo bacio che, scorto da Hope, ha per ora mandato in frantumi la storia della giovane Logan con il rampollo Spencer. La ragazza ha infatti visto Liam ricambiare il bacio e lo stesso giovane non lo ha rinnegato, dispiaciuto però che Hope vi abbia assistito. Beautiful: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Se Liam si lamenterà con Brooke del contributo che ... tvsoap

