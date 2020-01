BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 30 gennaio 2020 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) anticipazioni puntata BEAUTIFUL di giovedì 30 gennaio 2020: Eric e Ridge informano Hope del fatto che, se se la sente, è tempo di tornare a concentrarsi sulla Hope For The Future. Zoe parla con Xander dei propri sospetti sul fatto che Reese non le abbia detto tutto, a partire dall’indirizzo dove ha abitato nelle ultime settimane. Steffy parla con Ridge e Taylor dell’amore a prima vista per “Phoebe” e di come anche con Hope la bambina sembra aver creato subito una connessione speciale. BEAUTIFUL: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI). Potete leggere l'articolo BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di giovedì 30 gennaio 2020 su Tv Soap. tvsoap

