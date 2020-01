Beautiful, anticipazioni fino al 9 febbraio: Zoe smaschera il dottor Reese? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Beautiful, anticipazioni dal 3 al 9 febbraio. Rovistando a casa Fulton Zoe trova i documenti dell’adozione della piccola Beth. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Beautiful, dal 3 al 9 febbraio. In queste puntate vedremo il primo incontro di Hope con la figlia Beth, senza che però lei sappia la verità. Ricordiamo infatti che gli unici a conoscenza che la piccola Phoebe, questo il suo attuale nome, sia in realtà la figlia di Hope e Liam sono solo il dottor Reese e Flo. Questo fino a quando Zoe non trova i documenti dell’adozione. Vediamo adesso le anticipazioni più nel dettaglio. Hope confiderà alle zie di sentirsi molto meglio dopo aver preso in braccio la piccola Phoebe. Donna racconterà alla nipote ciò che faceva Katie quando da piccole giocavano a puzzle. Hope si meraviglierà quando scoprirà che Katie da piccola aveva i capelli biondi. Liam ... 2anews

antonellaa262 : Beautiful, anticipazioni dal 3 al 9 febbraio. Rovistando a casa Fulton Zoe trova i documenti dell’adozione della pi… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 29 gennaio: il ritorno di Hope alla Forrester - IlSegretoTvSoap : Beautiful anticipazioni americane: Sally confida a Katie di essere malata -