Bbc annuncia taglio 450 posti di lavoro

Bbc450diL'emittente pubblica britannica Bbc hato ildi 450dinella sua redazione. La decisione è stata presa nell'ambito di un processo di "modernizzazione" per adattarsi alle nuove abitudini del pubblico. "Dobbiamo rimodellare Bbc News per il Prossimo decennio per risparmiare denaro", ha detto il direttore del Fran Unsworth, spiegando che sarà valorizzato il giornalismo digitale e a ridurre la duplicazione, tagliando i costi di circa 80 milioni di sterline.(Di mercoledì 29 gennaio 2020)