Basket, Top 16 EuroCup 2020: la Virtus Bologna vince ancora il derby italiano. Battuta nettamente la Dolomiti Trento (Di giovedì 30 gennaio 2020) La Virtus Bologna replica la vittoria della scorsa settimana e vince ancora il derby italiano della quarta giornata della Top 16 di EuroCup. La squadra di Djordjevic ha sconfitto per 94-70 la Dolomiti Energia Trento. Un successo che permette alla Virtus di raggiungere in vetta alla classifica il Partizan Belgrado, mentre Trento dice addio alla competizione europea. Grande prestazione di Julian Gamble che ha messo a referto una doppia doppia da 21 punti e 11 rimbalzi. In doppia cifra chiudono anche Milos Teodosic (14) e vince Hunter (13). A Trento non sono bastati i 16 punti di Alessandro Gentile e i 12 di Aaron Craft. Ottimo inizio della Virtus, che allunga sul +6 con Teodosic (12-6), ma Trento rientra subito e a fine primo quarto il tabellone segna la perfetta parità (21-21). Gentile e Craft tengono a contatto la Dolomiti ad inizio secondo quarto, ma Gamble e Teodosic costruiscono il ... oasport

