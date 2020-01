Barriera di fuoco sulla A1 per rapinare un portavalori (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Inferno di fuoco sull'A1 con sette auto e un autoarticolato dati alle fiamme tra Lodi e Milano per tentare un assalto a un furgone portavalori che è riuscito a mettersi in salvo riparando in un'area di servizio. Poco dopo le 23, i malviventi hanno creato due 'barriere' di fiamme su entrambi i sensi dell'autostrada Milano-Napoli, poi hanno speronato il mezzo blindato dopo aver rovesciato una distesa di chiodi per bucargli le gomme. L'autista del mezzo blindato è riuscito a raggiungere un autogrill e a quel punto i banditi hanno desistito anche per la presenza, in zona, di una pattuglia della Polizia stradale. L'agguato è avvenuto all'altezza di San Zenone al Lambro e qualche chilometro più a sud a Lodi Vecchio. Le vetture, quasi certamente rubate, sono arrivate sull'A1 da una strada comunale a San Maria in Prato, frazione di San Zenone. Sul posto sono intervenuti i mezzi ... agi

xblunotte : RT @Ant_News_: #Parigi: alcuni pompieri sono riusciti a forzare la barriera, diversi vigili del fuoco feriti. #GreveGenerale - Ant_News_ : #Parigi: alcuni pompieri sono riusciti a forzare la barriera, diversi vigili del fuoco feriti. #GreveGenerale -