Bari, investimento mortale allo stadio San Nicola, la donna aveva 30 anni ed era bulgara, il conducente dell’auto trasportato sotto choc all’ospedale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Emergono nuovi particolari sulla donna investita nei pressi dello stadio San Nicola di Bari. La donna era originaria della Bulgaria. L’incidente mortale è avvenuto intorno alle 20 di stasera. L’auto che ha investo la donna è stata un’Audi A3. Il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale in evidente stato di choc. Non si sa il nome della donna ne il nome dell’uomo che ha investito la donna. Sul posto in questo momento ci sono gli uomini della Polizia locale per i rilievi di rito. baritalianews

