Barcellona | Bartomeu sibillino | «Lautaro? Prematuro parlarne»

Il presidente del Barcellona, Josep Bartomeu, ha minimizzato con una battuta le voci che danno i blaugrana su Lautaro Martinez Josep Bartomeu non si sbilancia e minimizza con una battuta le voci che danno il Barcellona su Neymar e Lautaro Martinez. Le parole del presidente blaugrana al Mundo Deportivo. «Preferisco non parlare di giocatori di altre squadre. Uno è in Italia e l'altro in Francia. Sono giocatori che sono grandi stelle del calcio, giovani, con percorsi fantastici ma per noi è Prematuro parlare della prossima stagione»

