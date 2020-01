Barbara D’Urso Instagram esagerata in lingerie, davanzale esplosivo: «Che miracolo che sei» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) «Oggi mi sono svegliata così…», recita così il messaggio che fa da corredo all’ultimo scatto bollente su Instagram pubblicato da Barbara D’Urso, conduttrice di punta di Mediaset, al timone di Pomeriggio 5, Live Non è la D’Urso e Domenica Live. Una foto davvero audace, che ritrae la presentatrice partenopea in lingerie. Vedo non vedo, nudità a sprazzi e bianco fanno da padroni. In pochi minuti il post intrigante ha ricevuto oltre 4mila ‘mi piace’. «Ma copri ste’ macerie», Barbara D’Urso esagerata in lingerie: davanzale fuoriesce dalla sottoveste L’ultima foto di Barbara D’Urso non è sensuale, di più. Lo scatto ritrae la conduttrice con indosso della lingerie bianca davvero sexy. In primo piano il décolleté sbalorditivo della 62enne, che fuoriesce dalla sottoveste. Con una mano la showgirl si tocca i capelli. Make up marcato, ... urbanpost

