Banda ultralarga, Patuanelli: “L’obiettivo di finire l’80% del piano nel 2020 sarà mancato. Collaudi solo in 80 Comuni su 6mila” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Il piano per la Banda ultralarga avrebbe dovuto essere implementato fino all’80% entro il 2020, ma se arriveremo al 40% saremmo già autori di un’accelerazione forte: oggi solo 80 comuni sono stati collaudati su oltre 6mila”. Il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, in audizione alla commissione lavori pubblici del Senato, ha riassunto così lo stato di attuazione del piano lanciato nel 2015 dal governo Renzi. “Riteniamo che la digitalizzazione del Paese passi per un’infrastruttura che garantisca i gigabyte”, ha commentato il ministro M5s. “Per arrivare a questo obiettivo è necessario accelerare gli interventi nelle aree bianche“, quelle cioè in cui senza incentivi un operatore privato non ha interesse a investire, “cosa che oggettivamente è in fase troppo arretrata rispetto alle previsioni”. “Il dato peggiore riguarda ... ilfattoquotidiano

TutteLeNotizie : Banda ultralarga, Patuanelli: “L’obiettivo di finire l’80% del piano nel 2020 sarà mancato… - eurokleis : Voucher per la #bandaultralarga destinati alle famiglie, alle #scuole, ai centri per l'impiego e alle #PMI. Lo ha a… - FASIbiz : Voucher per la banda ultralarga: potranno richiederli ??famiglie ??scuole ????? centri per l'impiego e ??PMI ??Avranno u… -