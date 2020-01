Bagnasco: «Finalmente siamo al via dei lavori per il nuovo Galliera. E sulla Gronda bisogna andare avanti» (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tanti i temi trattati con il governatore, dal futuro nuovo ospedale ai temi del lavoro e delle grandi opere ilsecoloxix

BaldinoGiuseppe : Bagnasco: «Finalmente siamo al via dei lavori per il nuovo Galliera. E sulla Gronda bisogna andare… - TuttoQuaNews : RT @ilsecoloxix: Bagnasco: «Finalmente siamo al via dei lavori per il nuovo Galliera. E sulla Gronda bisogna andare avanti» - ilsecoloxix : Bagnasco: «Finalmente siamo al via dei lavori per il nuovo Galliera. E sulla Gronda bisogna andare avanti»… -