Badajoz-Granada, Coppa del Re: news e pronostico (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Badajoz – Granada mercoledì ore 21:00 Tra le due squadre di terza categoria rimaste in Coppa del Re, il Badajoz e il Leonesa, il Badajoz è con ogni probabilità quella che in molti avrebbero preferito non incontrare agli ottavi. Stasera la squadra allenata dall’ex difensore franco-tunisino Mehdi Nafti ospiterà il Granada di Diego Martinez, che si trova a metà classifica nella Liga e con l’obiettivo della salvezza. Mercoledì scorso, davanti ai circa 15 mila spettatori dello stadio Nuevo Vivero, il Badajoz ha clamorosamente battuto l’Eibar per 3-1 e dominato la partita per lunghi tratti. Ha così eguagliato il suo miglior risultato in Coppa del Re, ottenendo la qualificazione agli ottavi diciotto anni dopo l’ultima volta. In campionato il Badajoz è in corsa per la promozione in Segunda Division: si sta giocando il primo posto con altre squadre nel ... ilveggente

