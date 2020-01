Avvocatura milanese contro Davigo: “Ostile, getta discredito sui magistrati” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Scompiglio tra i membri dell’Avvocatura milanese: la Camera penale di Milano ha infatti preso posizione contro Davigo, chiedendo che il Csm non lo faccia presenziare all’inaugurazione dell’anno giudiziario. A far crescere questo clima di tensione, sono state alcune interviste rilasciate dal magistrato Piercamillo Davigo, durante le quali egli stesso ha dichiarato come la maggior parte … L'articolo Avvocatura milanese contro Davigo: “Ostile, getta discredito sui magistrati” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

