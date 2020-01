Avete mai visto l’ex marito di Meghan Markle? Diversissimo da Principe Harry

Avete mai visto l’ex marito di Eva Grimaldi? Ecco chi è Fabrizio : Tra le attrici più seguite del mondo dello spettacolo nostrano, Eva Grimaldi è entrata nelle case degli italiani tra gli anni ’80 e ’90 per arrivare fino ad oggi. Numerose le fiction di successo in cui ha recitato, al fianco di attori e attrici altrettanto famosi. Oltre alla sua carriera professionale, però, Eva Grimaldi è […] L'articolo Avete mai visto l’ex marito di Eva Grimaldi? Ecco chi è Fabrizio proviene da ...

Avete mai visto la casa di Gemma Galgani? Appartamento raffinato ed elegante (FOTO) : Gemma Galgani è senza dubbio una delle dame più amate e seguite del trono over. Presente a Uomini e Donne da circa 10 anni, la torinese è ancora alla ricerca dell’amore vero. L’uomo che più di tutti è riuscito a fare breccia nel suo cuore è Giorgio Manetti, ma purtroppo la storia non ha funzionato. Oltre a essere una grande protagonista nella trasmissione della De Filippi, la Galgani, è anche direttrice di Sala del Teatro Colosseo di ...

Avete mai visto la sorella di Giulia De Lellis? Ecco Veronica [FOTO] : Lei è la sorella della ben più nota Giulia De Lellis. Si chiama Veronica ed è mamma di due splendide bambine: Matilde e Penelope. Conosciamo meglio lei e il rapporto che ha con Giulia, nata da un’altra relazione. Sono nate dalla stessa madre, Sandra Piciacchia, e papà differente ma la vite le ha tenute sempre […] L'articolo Avete mai visto la sorella di Giulia De Lellis? Ecco Veronica [FOTO] proviene da www.meteoweek.com.

Avete mai visto il fidanzato di Valeria Marini? Tra i due quasi 20 anni di differenza [FOTO] : Archiviata la storia d’amore con Patrick Baldassarri, con cui aveva partecipato all’ultima edizione di Temptation Island Vip, Valeria Marini ha presentato a Verissimo il suo nuovo fidanzato: lui è Gianluigi Martino ed ha 20 anni in meno della showgirl. Chi è Gianluigi Martino, il fidanzato di Valeria Marini [FOTO] Dopo la delusione per la fine della sua storia d’amore, avvenuta in diretta televisiva, Valeria Marini è di nuovo ...

Avete mai visto la nuora di Maria de Filippi? Ecco la fidanzata di Gabriele (FOTO) : Maria De Filippi presenta sua nuora Maria De Filippi e Maurizio Costanzo stanno insieme da quasi trent’anni. La coppia negli anni 90 ha adottato un bambino, Gabriele che oggi è poco più che un trentenne. Il figlio della conduttrice lavora insieme a sua madre e entrambi condividono molte cose. Da circa un anno Gabriele ha trovato anche l’amore e insieme a Francesca Quattrini, il giovane sembra avere intenzioni serie. Ma chi è la nuova ...

Avete mai visto il marito di Fernanda Lessa? È un barman torinese : Fernanda Lessa è la modella brasiliana concorrente del Grande Fratello Vip 4. Fernanda era rimasta assente dalle scene per qualche anno, a causa di problemi di tossicodipendenza e alcolismo, di cui parlò in un’intervista a Chi: La moda? La odio. Pippavi per dimagrire. Pippavi per non mangiare e andavi in palestra per sudare. Non dormivo quasi mai. Però viaggiavo in prima classe e guadagnavo venti milioni di lire per sfilare tre minuti. ...

Avete mai visto l’ex fidanzato di Madonna? È un insegnante di Amici : Tra le star più apprezzate a livello internazionale, Madonna ha segnato un’intera generazione. Vera e propria icona di stile e glamour, dovete sapere che la nota pop star vanta alle sue spalle una relazione con un volto molto conosciuto del piccolo schermo italiano. Alcuni ne saranno già a conoscenza, mentre altri no. Volete sapere di […] L'articolo Avete mai visto l’ex fidanzato di Madonna? È un insegnante di Amici proviene da ...

Avete mai visto la casa di Tiziano Ferro? Una villa ultra moderna a Los Angeles che condivide col marito : Senza dubbio Tiziano Ferro è di sicuro uno dei cantanti più attesi sul palco dell’Ariston. L’artista nel corso degli anni è riuscito ad ottenere grande successo, diventando una vera e propria icona del pop in Italia e all’estero. Il noto cantautore di Latina sarà presente in tutte le serate del Festival di Sanremo e intanto procede a gonfie vele anche la vendita del suo ultimo album. Circondato dall’affetto dei suoi fan e ...

Avete mai visto il papà di Alessia Marcuzzi? Ecco il signor Eugenio - un uomo molto affascinante [FOTO] : Alessia Marcuzzi in vacanza in attesa di tornare sul piccolo schermo In attesa di vederla di nuovo alla conduzione de Le Iene Show, Alessia Marcuzzi si sta godendo delle settimane di relax in compagnia del marito e i suoi due figli. Ricordiamo, inoltre, che tra un paio di mesi su Canale 5 prenderà il via la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, sperando che non venga travolta dalle polemiche come l’anno scorso. Qualche giorno fa la ...

Avete mai visto dove vive Pierluigi Diaco? Appartamento vintage [FOTO] : Conosciuto per il suo carattere schietto con il quale conduce programmi di d’informazione, Pierluigi Diaco è un giornalista e conduttore radiofonico, oltre che televisivo. Insieme al marito Alessio Orsingher e al bassotto Ugo, vive in un bellissimo Appartamento romano. Ecco dove vive Pierluigi Diaco [FOTO] Pierluigi Diaco vive un bellissimo Appartamento romano a due passi dal Colosseo. Con lui, il marito Alessio Orsingher, volto noto della ...

Avete mai visto la sorella di Eleonora Daniele? Due gocce d’acqua [FOTO] : Eleonora Daniele è una delle donne dello spettacolo più amate in assoluto. Gli attenti e amatissimi fan apprezzano costantemente il modo con cui conduce il suo programma Rai dal nome ‘Storie Italiane’. Rispecchia una donna che ha raggiunto i suoi traguardi grazie al talento e alla passione. Dal suo ingresso nella Casa del ‘Grande Fratello 2’ ad oggi, Eleonora Daniele ha percorso una lunghissima strada ed è riuscita a ...

Avete mai notato le foto bizarre presenti su Street View? Eccone alcune : Continuano ad essere molto popolari alcune foto bizarre scattate dal team di Google Maps e presenti su Street View L'articolo Avete mai notato le foto bizarre presenti su Street View? Eccone alcune proviene da TuttoAndroid.

Avete mai visto la terzogenita di Pupo? Ecco Clara - la somiglianza col padre è incredibile [FOTO] : Pupo, protagonista del Grande Fratello Vip 4 Uno dei protagonisti di questa quarta stagione del Grande Fratello Vip è Enzo Ghinazzi, in parte Pupo.Il cantante, infatti, insieme all’argentina Wanda Nara compongono l’accoppiata di opinionisti, mentre Alfonso Signorini è il conduttore. Per chi non lo sapesse, l’artista da anni è sposato ma nello stesso tempo ha un’amante. In poche parole ha due famiglie con la presenza di ...

Avete mai visto la prima figlia di Maurizio Costanzo? Ecco Camilla - molto somigliante al padre [FOTO] : Chi sono i figli di Maurizio Costanzo? Senza ombra di dubbio la vita sentimentale di Maurizio Costanzo è molto movimentata. Infatti nella sua vita è stato sposato ben quattro volte e ha tre figli. Il primi due avuto in modo naturale da una precedente compagna, mentre il terzogenito, Gabriele, lo ha adottato insieme a Maria De Filippi. Gli altri due, invece sono venuti al mondo all’unione con la sua seconda consorte, ovvero Flaminia ...