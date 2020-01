Avellino, nessuna tregua in vista: Circelli blocca Martone per il mercato (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – nessuna tregua “armata” in casa Avellino. Il continuo braccio di ferro tra i soci Luigi Izzo e Nicola Circelli si arricchisce di un nuovo colpo di scena. L’amministratore unico ha bloccato il viaggio del direttore generale, Aniello Martone, verso la sede del calciomercato a Milano. All’Hotel Sheraton San Siro saranno presenti solo il direttore sportivo Carlo Musa e appunto Circelli. Quest’ultimo non aveva intenzione di avallare le scelte del diggì biancoverde che resterà in Irpinia. Nelle scorse ore il diesse ha dichiarato che la società lavora per migliorare la rosa di Ezio Capuano. All’appello manca l’attaccante richiesto a gran voce da parte del tecnico di Pescopagano. Resta in bilico la trattativa per Felice Evacuo bomber del Trapani non gradito dallo stesso Circelli. Capuano ha richiesto, nel post ... anteprima24

