Avellino città ideale: "Il Comune ritiri il modello di regolarizzazione di occupazioni abusive" (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiAvellino – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di "Avellino città ideale". "Nella giornata di ieri il Comune di Avellino, con 3 mesi di ritardo rispetto all'entrata in vigore del Regolamento regionale, ha pubblicato il modello di domanda per la richiesta di regolarizzazione delle occupazioni abusive degli alloggi ERP. Anche in questa circostanza il Comune di Avellino non perde occasione per compiere richieste illegittime, addirittura arrivando ad introdurre ex abrupto requisiti di partecipazione non previsti dal regolamento regionale. La normativa, infatti, tra i requisiti di cui all'art. 9 prevede quello del reddito ISEE non superiore ad € 15.000,00 aggiornato biennalmente. Il Comune di Avellino, di contro, introduce il requisito relativo al reddito complessivo del nucleo familiare per gli anni di occupazione ...

