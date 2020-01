Australian Open 2020, Roger Federer multato per avere detto parolacce all’arbitro (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Roger Federer è stato multato di 3000 dollari (circa 2720 euro) per avere rivolto alcune parolacce all’arbitro di sedia Marijana Veljovic durante il terzo set del match vinto contro Tennys Sandgren ai quarti di finale degli Australian Open. Lo svizzero era riuscito a battere lo statunitense al quinto set dopo aver annullato sette match-point nella quarta frazione ma stranamente il Maestro non è stato correttissimo nei confronti dell’arbitro e la sua “oscenità udibile” è stata così punita con un’ammenda pecuniaria di lieve entità. Roger Federer pagherà senza problemi e domani scenderà in campo sul cemento di Melbourne per affrontare Novak Djokovic in una semifinale assolutamente da non perdere. CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TENNIS stefano.villa@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ... oasport

