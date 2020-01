Australian Open 2020: Alexander Zverev per la prima volta in semifinale di uno Slam, sconfitto Wawrinka in quattro set (Di mercoledì 29 gennaio 2020) E’ proprio il caso di dirlo: “Finalmente!”. Alexander Zverev ha superato l’esame dei quarti di finale degli Australian Open 2020 di tennis e ha battuto in quattro set lo svizzero (n.15 del mondo) Stan Wawrinka con il punteggio di 1-6 6-3 6-4 6-2. Per il n.7 ATP è la prima qualificazione alle semifinali del Major Australiano e di uno Slam. Il teutonico, infatti, non era andato oltre i quarti al Roland Garros nel 2018 e nel 2019. Un successo significativo contro un giocatore che, invece, nei tornei di questa tipologia, vanta tre titoli (Australian Open 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016). Una vittoria frutto della regolarità del giovane tedesco che, dopo un primo parziale dominato da Wawrinka, ha saputo resettare e trovare la chiave per scardinare le certezze per l’elvetico. Zverev, ora, attende il nome del suo prossimo avversario dalla sfida tra il n.1 ... oasport

