Audi | Maisie Williams e il futuro elettrico della mobilità nello spot per il Super Bowl

Audi, il futuro elettrico della mobilità nello spot per il Super BowlUna città che cambia e lascia passare il futuro, rappresentato dalla nuova Audi e-tron Sportback completamente elettrica. Alla guida c'è Maisie Williams, la Arya Stark del Trono di Spade vista anche nelle serie Doctor Who o in film come Alla fine ci sei tu e The new mutants. La 23enne è protagonista di un minimusical di 60 secondi secchi, intitolato Let It Go, che verrà trasmesso nell'intervallo dell'evento sportivo statunitense dell'anno: la finale del campionato di football, il ...

