Attacco al potere 3, Hole, Fireworks, L’ospite, Attacco alla verità, The Rider e i voti del mese DVD-Blu-ray (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nella nostra rubrica mensile Blu-ray-DVD le recensioni di: Attacco al potere 3 - Angel Has Fallen, Hole - L'abisso, Fireworks, L'ospite, Attacco alla verità - Shock and Awe, The Rider - Il sogno di un cowboy, Genitori quasi perfetti, Missione Anthropoid, La vita invisibile di Euridice Gusmao, Dolcissime. Il 2020 dell'homevideo è ripartito alla grande, non solo con titoli che vanno per la maggiore già da noi recensiti come C'era una volta a... Hollywood (qui la rece del blu-ray) o Rambo Last Blood (qui la rece del blu-ray), ma anche con tanti altri film da scoprire, sia perché spettacolari sul piano audio-video, sia perché poco visibili nelle sale o addirittura arrivati direct to video. Si comincia con l'adrenalinico Attacco al potere 3 - Angel has fallen, per proseguire con l'horror targato Midnight Hole - L'abisso e l'atteso anime Fireworks. Tutto da gustare poi L'ospite, il nuovo film ... movieplayer

