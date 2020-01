Atalanta: Djimsiti e l’importanza dei difensori che si inseriscono (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Djimisiti e i terzi di difesa dell’Atalanta si spingono spesso in avanti. Ciò consente di aumentare la pericolosità offensiva Poche squadre occupano l’area di rigore meglio dell’Atalanta, che attacca con tantissimi effettivi. Una giocata tipica del calcio di Gasperini consenti nell’inserimento offensivo dei terzi di difesa: ossia, dopo aver solitamente fatto progredire l’azione, si “sganciano” in avanti e vanno a occupare l’area di rigore. Un esempio nella slide sopra. L’Atalanta consolida il possesso nella metà campo avversaria, con Djimsiti che si stacca dalla linea per andare a buttarsi dentro. Ciò ovviamente aumenta la pericolosità della squadra, ma espone a dei rischi in caso di perdita. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

