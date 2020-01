Associazione Scarlatti: Concerto sabato 1° febbraio a San Paolo Maggiore. Ingresso gratuito (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Prossimo Concerto a cura dell’Associazione Scarlatti, in programma nella Basilica di San Paolo Maggiore. Il consueto Concerto del giovedì è rinviato a sabato 1 febbraio 2020, alle ore 20.30. Ingresso gratuito. Ultimo Concerto per celebrare ancora una volta, l’ambizioso traguardo raggiunto dell’Associazione Scarlatti con il Concerto finale per le celebrazioni del Centenario dello stesso, con un omaggio a due grandi rappresentanti della musica barocca: Alessandro Scarlatti e Johann Sebastian Bach, padri della musica europea. Infatti è in programma per sabato 1 febbraio 2020 alle ore 20.30 nella splendida Basilica di San Paolo Maggiore, un Concerto straordinario dal titolo suggestivo e significativo “Altri 100!”. Tale serata di avvale del sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e conclude, come abbiamo già detto, le celebrazioni del Centenario della ... 2anews

