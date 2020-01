Asma, il ruolo degli ormoni e i sintomi che preoccupano (Di mercoledì 29 gennaio 2020) In una scala di disturbi, l’attacco d’Asma si può manifestare con sintomi di gravità diversa. Respiro che si fa difficile. Affanno. Sensazione di costrizione al torace. All’origine del quadro, tuttavia, c’è sempre il fatto che i bronchi si stringono e far uscire l’aria dai polmoni diventa sempre più difficile. Questa malattia respiratoria, che interessa anche e soprattutto i giovani, presenta però una caratteristica curiosa. Mentre nei bambini e negli adolescenti ne soffrono di più i maschi, in età adulta i problemi interessano soprattutto il sesso femminile. Come spiegare questo fatto? Una ricerca americana lega questa situazione agli ormoni: se il testosterone nella donna è alto, infatti, il rischio di Asma sarebbe ridotto. Con una variabile che non va dimenticata: se la donna è in forte sovrappeso, il ruolo degli ormoni sembra meno importante. Androgeni ed estrogeni La ricerca che ... dilei

