Asia Bibi, voce della lotta all’estremismo religioso: la sua biografia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La travagliata vicenda di Asia Bibi è diventata un libro: oggi viene pubblicata la biografia ufficiale della cristiana pakistana, incarcerata per blasfemia e liberata lo scorso anno, dopo una lunga detenzione durata nove anni. Anni di umiliazioni e torture. Oggi l’ex bracciante agricola è in Canada, dove si è finalmente riunita con la sua famiglia: vive in un luogo segreto, sotto falsa identità, perché continua a ricevere minacce di morte dagli estremisti. La sua storia è diventata il simbolo della lotta all’estremismo religioso. L’autobiografia, Enfin libre! (Éditions du Rocher), è stata scritta in francese insieme alla giornalista Isabelle-Anne Tollet, una delle più attive sostenitrici della libertà di Asia Bibi, sul cui caso ha scritto due libri. «Conoscete la mia storia dai media, e forse avete cercato di mettervi nei miei panni, per capire quanto ho sofferto», ha spiegato la ... vanityfair

