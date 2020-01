Ascolti TV primetime, martedì 28 gennaio 2020: Milan-Torino al 21%, New Amsterdam al 10.9% (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gli Ascolti tv primetime di martedì 28 gennaio 2020. Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Torino ha conquistato 5.265.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.189.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Piacere, sono un po’ Incinta ha interessato 2.055.000 spettatori pari all’8.3% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato l’attenzione di 1.636.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 #CartaBianca ha raccolto davanti al video 1.172.000 spettatori pari ad uno share del 5.4%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 1.012.000 spettatori con il 5% di share. Su La7 Dimartedì ha registrato 1.278.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su TV8 Spider-Man 2 ha segnato l’1.7% con 381.000 spettatori mentre sul Nove Déjà Vu ... nonsolo.tv

