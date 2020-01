Ascolti tv 28 gennaio: La Pupa e il Secchione cala, New Amsterdam stabile, vince la Coppa Italia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, martedì 28 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata della serie tv New Amsterdam. Mentre su Rai Uno veniva trasmessa la partita di Coppa Italia tra Milan e Torino. Italia 1 invece La Pupa è il Secchione e viceversa. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con Barbara D’Urso. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Gli Ascolti tv della prima serata di martedì 28 gennaio 2020 Su Rai Uno l’incontro di Coppa Italia Milan-Torino ha conquistato 5.265.000 spettatori pari al 21% di share. Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.189.000 spettatori pari al 10.9% di share. Rai Due Piacere, sono un po’ ... kontrokultura

Ascolti TV | Martedì 28 gennaio 2020. Milan-Torino 21% - New Amsterdam 10.9% - La Pupa e il Secchione 8.3% : Giacomo Bonaventura e Andrea Belotti (da Facebook) Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Milan-Torino ha conquistato 5.265.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.189.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Piacere, sono un po’ Incinta ha interessato 2.055.000 spettatori pari all’ 8.3% di share. Su Italia 1 La Pupa e il Secchione e Viceversa ha catturato ...

Ascolti TV primetime - lunedì 27 gennaio 2020 : Grande Fratello Vip 4 al 19.3% - La Guerra è finita al 17.8% : Gli Ascolti tv primetime di lunedì 27 gennaio 2020 . Su Rai1 La Guerra è finita ha conquistato 4.150.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.348.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.203.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 I Mercenari 3 ha catturato l’attenzione di 1.535.000 spettatori (6.5%). ...

