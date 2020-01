Arriva il bonus per i seggiolini anti-abbandono (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Arriva il bonus per l’acquisto dei seggiolini anti-abbandono, dal 20 febbraio tutte le famiglie italiane potranno richiedere questo buono di 30 euro per i seggiolini anti-abbandono. Questi sono dei dispositivi salva bebè che dal 6 marzo saranno obbligatori per tutti i bambini di età inferiore ai 4 anni. Chi ha già acquistato i seggiolini anti abbandono può richiedere un rimborso. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, ha firmato il decreto per assegnare un contributo o un rimborso per acquistare i dispositivi salva bebè. Per ricevere il bonus di 30 euro è necessario registrarsi sulla piattaforma informatica Sogei tramite il sito www.sogei.it o attraverso il portale del ministero www.mit.gov.it. Dal 20 febbraio 2020 sarà possibile effettuare la registrazione ma ... bigodino

