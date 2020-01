Arrestato ex presidente del Napoli: 4 anni ed un mese di detenzione (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nuovi guai per l’ex presidente del Napoli calcio Giorgio Corbelli che è stato Arrestato ed è in carcere. La notizia è stata riportata dal il Giornale di Brescia, è diventata definitiva una condanna inflitta dal tribunale di Milano per il crac di Finarte e Corbelli che stava scontando una nuova condanna ai domiciliari è stato pelevato nella sua abitazione di Brescia dai carabineri ed è stato successivamente portato in carcere. In totale Corbelli deve scontare quattro anni e un mese di detenzione, il suo legale è al lavoro per ottenere a breve una revisione del regime carcerario. Continua dunque il momento difficile dell’ex presidente del Napoli Giorgio Corbelli, in attesa di nuovi aggiornamenti sulla vicenda. LEGGI ANCHE –> Ex calciatore di Serie A truffato per un milione di euro: tre condannati NOME e DETTAGLIL'articolo Arrestato ex presidente del Napoli: 4 ... calcioweb.eu

